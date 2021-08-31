Avventure futuriste al Buonaccorsi

Mercoledì primo settembre è in programma l’ultimo appuntamento con le Avventure Futuriste: i laboratori per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni ispirati al movimento futurista e alla mostra “Tullio Crali. Tra cielo e terra”. Il ritrovo è alle 17 ai musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata. “Manifestiamo. Giochi di parole al ritmo futurista” è il titolo dell’attività che conclude il ciclo di laboratori realizzati dallo staff dei servizi educativi della società cooperativa Sistema Museo. La quota di partecipazione è di 5 euro per ogni bambino. Le attività si svolgono nel rispetto delle norme per il contingentamento dell’emergenza sanitaria. Per informazioni o prenotazioni: 0733 256361 e info@maceratamusei.it.