Avventure futuriste al Buonaccorsi

MACERATA - Mercoledì alle 17 ai musei civici si svolgerà "Manifestiamo. Giochi di parole al ritmo futurista", l'attività che conclude il ciclo di laboratori

Bambini al Palazzo Buonaccorsi

Mercoledì primo settembre è in programma l’ultimo appuntamento con le Avventure Futuriste: i laboratori per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni ispirati al movimento futurista e alla mostra “Tullio Crali. Tra cielo e terra”. Il ritrovo è alle 17 ai musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata. “Manifestiamo. Giochi di parole al ritmo futurista” è il titolo dell’attività che conclude il ciclo di laboratori realizzati dallo staff dei servizi educativi della società cooperativa Sistema Museo. La quota di partecipazione è di 5 euro per ogni bambino. Le attività si svolgono nel rispetto delle norme per il contingentamento dell’emergenza sanitaria. Per informazioni o prenotazioni: 0733 256361info@maceratamusei.it.

