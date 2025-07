di Leonardo Luchetti

Il centro di Colmurano si è colorato di giallo sabato pomeriggio, viste le moltissime Magliette Gialle ansiose di far divertire i bambini e rendere felici i genitori. Tutti i laboratori di Magicabula, dai più tradizionali come Nonno Nando a quelli più innovativi come Storie di Clown, hanno attratto moltissimi bambini e ragazzi, piacendo anche molto.

Facendo un giro in centro abbiamo avuto modo di raccogliere l’opinione di un genitore «io è la prima volta che vengo a Magicabula, è molto bella come festa, mia figlia è stata molto bene, si è divertita veramente tanto; poi ho scoperto che ormai è una tradizione festiva. Oltre tutto io non ero mai stato in generale a Colmurano, quindi è la prova che fa venire persone anche da fuori». Anche un bambino ha acconsentito a rilasciarci un suo pensiero «quest’anno mi è piaciuta molto Magicabula, ho fatto i laboratori: Storie di Clown, Pongo Loco, il Giardino delle Bolle e Nonno Nando. Non mi aspettavo tutto questo, mi sono divertito molto».



Il sindaco Mari alla conclusione della giornata ha dichiarato: «Oggi Magicabula è stata anche al disopra delle aspettative, hanno partecipato tante famiglie, nonostante ciò tutto si è svolto nell’ordine e nel rispetto delle prenotazioni e degli spazi previsti. A nome di tutta l’amministrazione comunale ringraziamo le Magliette Gialle, dei volontari che ci aiutano, perché l’anima di Magicabula sono loro e anche in questa edizione molto particolare c’è stata molta voglia di partecipare e di aiutare, per questo siamo molto grati. Questa sera c’è stato uno spettacolo di Mister Dudi, è stato molto partecipato, anche lì un sold out che non ci aspettavamo, e quindi siamo molto felici, diciamo che lo spirito di Magicabula ci ha contagiato fino in fondo. Oggi ci sarà una grande sorpresa per concludere la 25esina edizione di Magicabula».