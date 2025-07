L’uomo che parla con le aquile

Un avvoltoio collo rosso, un’aquila delle steppe e un’aquila coda bianca sono i tre rapaci che Gianluigi Mandolesi, falconiere ed esperto di rapaci di Potenza Picena, ha portato con sé sabato al rifugio La Cupa di Monte Nerone in Apecchio per il 5° raduno nazionale aquilieri “In volo con le aquile”.

Invitato dall’organizzatore Davide Fratini, Gianluigi ha rappresentato la provincia di Macerata all’evento, durante il quale, si è potuto assistere ad evoluzioni in simultanea di più esemplari di aquile provenienti da tutta Italia. Una giornata speciale alla quale ha dato un importante contributo il nostro uomo che parla con le aquile, ma anche con le civette, i gufi, i falchi e così via.

