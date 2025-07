Un altro risultato di prestigio per i baby talenti della Lube, che sabato mattina a Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia, hanno chiuso al quinto posto assoluto le Finali Nazionali U12 3vs3. Nel derby dell’Academy biancorossa, valido per definire la graduatoria, la Cucine Lube ha battuto l’affiliata Roomy Catania 2-0 (15-14, 15-9) prendendosi la quinta piazza. Un bel risultato per i campioncini marchigiani di Civitanova che solo pochi giorni fa avevano festeggiato il titolo regionale sul neutro di Agugliano. Premiato con prove di carattere il lavoro di Matteo Zamponi e Demis Aguzzi. Giovedì i due tecnici hanno visto la loro squadra centrare il primato nel girone nazionale grazie ai successi su Prata di Pordenone (2-1) e P. Anderlini (2-0). Nei Quarti è arrivato l’unico stop biancorosso, senza sfigurare, nel braccio di ferro contro l’AS Novi Pallavolo (0-2), corazzata che ieri ha trionfato agevolmente in Finale contro la Colombo Genova. I lubini si sono riscattati alla grande prevalendo 2-0 (15-13, 15-6) contro lo Sporting Portici nella Semifinale per il 5° posto. Missione poi completata in modo netto, senza sbavature, contro gli amici della Roomy. La squadra biancorossa: Mattia Ficcadenti, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Matteo Penna e Matteo Talevi.