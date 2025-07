Diciotto mesi dopo. Il lasso di tempo che ha tenuto tanti recanatesi e portorecanatesi lontani dalla passione per il pugilato. Un periodo lunghissimo per chi, dello sport, fa un appuntamento imprescindibile per la propria salute fisica e mentale. Per gli atleti e le atlete della Canappa boxing club, affiliata con la boxe Piagge, l’attesa è finalmente terminata e in via Cesare Battisti si è ricominciato a sudare. Nel pieno rispetto delle norme anti-contagio alle 20 in punto di lunedì il lungo digiuno si è interrotto. Si replica il giovedì, stesso orario, e così per tutto l’anno. Ragazzi e ragazze dai 13 anni in avanti senza limite d’età.

Martedì, e Giovedi dalle 17 alle 20si replica a Porto Recanati palestra di via Bramante spazio ai più piccoli (dai 5 anni) a partire dalle 17. Successivamente e fino alle 20 con i più grandi.