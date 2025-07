E’ andato alla squadra dell’Asd Training Foligno il titolo del campionato italiano a squadre Under 12 svoltosi lo scorso fine settimana sui campi in terra rossa dell’Associazione Tennis Tolentino.

La squadra umbra, composta dalle tenniste Ginevra Batti e Jasmin De Magistris, si è imposta per 2-0 in finale nei confronti delle ragazze romane della SSD Play Pisana scese in campo con Beatrice Lepri e Martina Cerbo.

Decisamente più combattuta ed interminabile (incontri complessivamente durati quasi 8 ore) la serie di gare che ha sancito il terzo posto, vinto dalle ragazze del TC Genova (Elettra Beecroft e Arianna Celle) nei confronti delle corregionali del TC Finale Ligure (Victoria Gramaticopolo e Carola Pessina). Sotto di 1-0 le ragazze di Genova hanno prima pareggiato, vinto il secondo singolo, per poi aggiudicarsi il doppio al tie break con il punteggio di 10-4 (incontro durato quasi 2 ore).



Oltre alle quattro squadre menzionate alla preso parte alla fase finale di campionati femminili Under 12 le squadre del CT La Signoretta di Genazzano, TC Palermo, CS Plebiscito Padova e la squadra marchigiana di Montemarciano.

«Sono stati tre giorni di grande tennis – afferma il presidente dell’Associazione Tennis Tolentino Marco Sposetti – in cui abbiamo potuto apprezzare la bravura e la capacità di queste tenniste di cui certamente sentiremo parlare in futuro. In tanti, oltre ai soci del circolo, sono venuti a seguire questo evento che ha richiamato l’attenzione anche di svariati addetti ai lavori provenienti anche da fuori regione».

Il compito di giudice arbitro dei campionati è stato assegnato a Caterina Rossi di Chieti, coadiuvata dall’assistente Luca Pagliari, mentre l’arbitraggioo della Finale è stato affidato ad Edoardo Tombesi.

Alla cerimonia di premiazione, oltre al vice sindaco di Tolentino Silvia Luconi e l’assessore allo sport Fausto Pezzanesi, per conto della Fit regionale Marche era presente il delegato Andrea Pallotto.