Complice una giornata di ottobre che sembrava giugno è stato un successo la seconda edizione di “A pesca con mamma e papà”. Lo slittamento della manifestazione, da settembre ad ottobre, non ha intaccato la piacevolezza della giornata trascorsa tra il molo e l’Adriatico grazie all’iniziativa promossa da Il Madiere in collaborazione con il comune. Sono 77 i bambini e le bambine che hanno impugnato la canna da pesca in mano coadiuvati dai volontari dell’associazione. Chi per la prima volta, chi invece, veterano, già sapeva tutto di esche e ami, i bambini e le bambine hanno trascorso un pomeriggio di grande divertimento. In tutto sono stati 56 gli incontri a rotazione, della durata di 45 minuti nelle 14 postazioni allestite sul molo est. «Una splendida giornata autunnale ed il mare in perfette condizioni ci hanno consentito di regalare alla città un pomeriggio di gioco e di divertimento che avvicina ancora le famiglie al loro porto ed al loro mare» – ha detto Gianni Santori, presidente del Madiere. L’arrivo della folla festosa di bambini e famiglie ha messo a dura prova l’organizzazione dell’evento che ha retto egregiamente ricevendo il plauso ed il ringraziamento dei partecipanti. 28 i volontari impegnati come tutor, in condizioni di pieno rispetto delle norme anti- Covid. «Un altro risultato positivo che ci spinge a ripetere questo evento il prossimo anno accogliendo l’invito delle famiglie che hanno molto apprezzato l’iniziativa – ha proseguito Santori – il mare è una scuola di vita e avvicinare i giovani allo sport della pesca è spesso il primo passo per andare oltre, verso altre specialità nautiche come le attività subacquee, la vela ed il diporto. E’ la storia di tanti di noi appassionati amanti del mare». Tanti giovani si sono cimentati in compiti fino ad ora sconosciuti come mettere il verme sull’amo, lanciare l’esca con la canna, “ferrare” il pesce e recuperarlo per metterlo nel sacchettino e mostrarlo a parenti ed amici come un trofeo. Tutte cose più facili a dirsi che a farsi, per le quali è necessario sviluppare una manualità ed un coordinamento che possono tornare utili non solo per la pesca. All’uscita dalle postazioni resta la soddisfazione dei ragazzi e delle famiglie al termine di un’esperienza divertente ed educativa.