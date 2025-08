Ancora un fine settimana intenso per l’Associazione Tennis Tolentino che ha ospitato sui campi in terra rossa le fasi finali dello Young City Tour 2021.

Si è trattato di un week-end assai intenso e ricco di tantissime gare che si sono disputate davanti ad un pubblico numeroso ed appassionato. Ben otto le finali che si sono disputate oltre alle fasi preliminari, sia maschile che femminile nelle quattro categorie previste (under 10, under 12, under 14, under 16) a cui hanno preso parte i giocatori e le giocatrici che hanno ottenuto il pass per l’accesso al master finale a seguito dei successi ottenuti nei vari tornei preliminari che si sono svolti nel corso dell’estate in diversi circoli tennis della nostra regione.

Questi i risultati:

UNDER 10 MASCHILE : Giulio Bozzanga (AT Tolentino) b Lorenzo Gambaccini (Tennis Team Senigallia “Vivere Verde”) 4-0 /4-1;

UNDER 10 FEMMINILE: Guia Filippucci (Tennis Training School) b Emma Corna (Circolo Tennis “F. Beretti”)4-1/4-2;

UNDER 12 MASCHILE: Daniele Longo (TC Cicconetti) b Christian Ottaviani (TC Cicconetti) 4-1/4-2;

UNDER 12 FEMMINILE: Maria Silvia Marasca (Circolo Cittadino Jesi Tennis Club) b Michela Malfatto (Asd Circolo Tennis Civitanova 3-4/4-0/10-6;

UNDER 14 MASCHILE: Vittorio Calisti (Tennis Club San Severino Marche) b Francesco Pelagallo (Circolo Tennis Porto San Giorgio) 4-2/ 0-4/ 10-1;

UNDER 14 FEMMINILE: Jasmine DEMAGISTRIS (Tennis Training School) b Giulia Giorgi (Centro Sportivo MTA) 4-2/4-2:

UNDER 16 Maschile: Mario Buldorini (CT Buldorini) b Luca Gasparrini (A T Tolentino) 1-4/4-2/ 10/7;

UNDER 16 Femminile: Ginevra De Angelis (A T Tolentino) b Tania Passarotti (A T Tolentino) 4-1/4-1).

Hanno partecipato alla giornata conclusiva ed alle relative premiazioni il presidente della FIT Marche Emiliano Guzzo, il consigliere del Comitato Andrea Pallotto, il delegato della provincia di Ancona Stefano Sampaolesi , per il Coni il delegato della provincia di Macerata Fabio Romagnoli, il presidente dell’Associazione Tennis Tolentino Marco Sposetti unitamente all’assessore allo sport del comune di Tolentino Fausto Pezzanesi.

Il giudice arbitro della finale è stato designato Luca Pagliari.