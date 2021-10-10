venerdì, Agosto 8, 2025
HomeCOMUNICaldarola
Caldarola

Kit scuola e tablet
per gli istituti del cratere

BUONA NOTIZIA - Il dono delle Acli provinciali agli istituti “Enrico Mattei” di Matelica, “Giacomo Leopardi” di Sarnano, “Mons. Luigi Paoletti”, “Simone De Magistris” di Caldarola, ”Egisto Paladini” di Treia, ”Ugo Betti” di Camerino, "Enrico Fermi” di Macerata

20

Kit scolastici e tablet consegnati ad alcuni istituti del cratere del Maceratese dalle Acli di Macerata per mano della presidente Provinciale, che ha incontrato i rappresentanti. Sono stati acquistati grazie al progetto delle Acli Nazionali Avviso 3 “i luoghi del Terremoto” mentre i tablet sono stati acquistati direttamente dalle Acli di Macerata grazie ai fondi del 5 x 1000 annualità 2018. 

«Purtroppo in questo momento – dice la presidente provinciale Scoppa – sembra che il cratere sia un po’ dimenticato ma noi, grazie all’aiuto delle Acli Nazionali abbiamo deciso di fornire del materiale alle scuole per dare sostegno a quelle situazioni familiari che si trovano in disagio. I tablet sono frutto della scelta della Presidenza Provinciale di devolvere il 5 x 1000 annualità 2018 per andare a facilitare quelle situazioni in cui la didattica a distanza ha evidenziato criticità per carenza di connessione o di mezzi adeguati. Con questa donazione non pretendiamo di risolvere tutti i problemi ma di iniziare a dare un segno aprendo una linea di collaborazione perché la formazione, soprattutto in questo momento storico, va sostenuta. Lavorare con la scuola e lavorare con i giovani è un compito della scuola e delle associazioni come la nostra».

I rappresentanti degli istituti hanno ringraziato le Acli di Macerata mettendo in evidenza che l’attenzione rivolta faceva molto piacere perché ci sono situazioni davvero difficili sul territorio a partire da problematiche
economiche a quelle di sistemazione tutt’ora nelle sae. Il rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Camerino, nel suo saluto, sottolinea come l’iniziativa sia lodevole ed invita a pubblicizzare il più possibile questa iniziativa perché faccia da volano alla nascita di nuove iniziative a favore delle scuole dell’istituto perché c’è bisogno di aiuto e quello che arriva dal Governo centrale non è sempre sufficiente. Gli istituti coinvolti: “Enrico Mattei” di Matelica, “Giacomo Leopardi” di Sarnano, “Mons. Luigi Paoletti”, “Simone De Magistris” di Caldarola, ”Egisto Paladini” di Treia, ”Ugo Betti” di Camerino, “Enrico Fermi” di Macerata.

 

 

 

 

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063
Direttrice responsabile: Alessandra Pierini

© Copyright 2024