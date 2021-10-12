Dalla visita alla scuola a quella della città di Macerata per arrivare all’escursione al Monte Conero: sono stati questi gli ingredienti del Progetto accoglienza dell’Ite Gentili di Macerata, il cui referente è il professor Fabio Natali.

«Nel rispetto delle norme antipandemia – si legge in una nota dell’istituto – gli alunni e le alunne hanno, per prima cosa, effettuato la visita dell’Istituto per potersi orientare in sicurezza nei vari locali, aule, biblioteca e laboratori di cui dispongono; successivamente sono stati accompagnati nel centro di Macerata dalla professoressa Eleonora Ottaviani nel ruolo di guida in un percorso che è partito da piazza Garibaldi ed è terminato ai Giardini Diaz, passando per le piazze, le chiese, il Duomo della città. È stata poi la volta dell’escursione al Parco del Monte Conero accompagnati da due guide ambientali che hanno fatto percorrere due ore di cammino ai giovani, facendo loro vedere le piante e le caratteristiche uniche del luogo.

Nel pomeriggio hanno potuto cimentarsi in una competizione di Orienteering. L’operatore teatrale Francesco Facciolli ha poi coinvolto gli studenti e le studentesse nel laboratorio artistico ART’è (o non è): attraverso le opere di artisti del Novecento si è aperta una riflessione sull’importanza delle Arti espressive come mezzo e forma di comunicazione delle proprie idee ed emozioni, sull’importanza dello studio e della cultura come fonte di libertà individuale e sociale. A chiudere le attività di Accoglienza sono stati i test motori sotto la guida della professoressa Paola Galli allo stadio Helvia Recina che hanno riguardato i giovani iscritti al Progetto Sport dell’Istituto. Queste attività sono fondamentali per rendere familiare agli studenti le le studentesse ’ambiente scolastico, luogo di formazione, facilitando una maggiore socializzazione tra gli stessi e favorendo il clima educativo. Stare bene a scuola è condizione fondamentale per poter iniziare un proficuo processo di apprendimento e di formazione della persona».