Bentornati, teachers!

Insegnanti provenienti da Grecia, Polonia, Lituania, Spagna e Turchia, nell’ambito del progetto scolastico europeo “Erasmus Plus”, sono stati accolti ieri dallo loro speciale benvenuto degli alunni e delle alunne della scuola di Mogliano con canti, balli e poesie.

Nella palestra della scuola secondaria di primo grado, si è tenuta la manifestazione di accoglienza e benvenuto in occasione dell’arrivo di alcuni docenti provenienti da Grecia, Polonia, Lituania, Spagna e Turchia, nell’ambito del progetto scolastico europeo “Erasmus Plus” 2019/21 a cui partecipa

A causa dell’emergenza Covid, hanno potuto partecipare, in qualità di “rappresentanti”, soltanto alcune classi: una della scuola dell’infanzia, una classe del della primaria e una della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano. Hanno presieduto e inaugurato la manifestazione il vice dirigente scolastico Paolo Corradini, la sindaca Cecilia Cesetti e la responsabile del progetto, l’insegnante Marta Pisani.

Gli studenti e le studentesse hanno festosamente accolto gli ospiti con canti e balli, e con la recitazione di poesie di autori appartenenti ai Paesi del progetto Erasmus. La manifestazione si è poi conclusa con l’esecuzione corale dell’inno d’Italia.

Oggi, giovedì 14 ottobre, gli ospiti saranno di nuovo accolti dagli studenti e dalle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado di Petriolo, attraverso una altrettanto coinvolgente e partecipata manifestazione di benvenuto.

IL PROGETTO ERASMUS PLUS- Le manifestazioni fanno parte di una serie di attività e di un percorso che ha visto impegnate le scuole per due anni. L’istituto comprensivo ”Giovanni XXIII” di Mogliano (di cui fanno parte tutte le scuole di ogni ordine e grado di Mogliano e Petriolo) ha aderito, nel biennio 2019/21 a ben due progetti Erasmus Plus.Il progetto “21st century teacher and student skills” è incentrato sullo sviluppo delle competenze (digitali, trasversali, comunicative , cooperative,… ). I Paesi coinvolti sono Italia, Spagna, Grecia, Polonia, Lituania e Turchia e prevede la sola mobilità dei docenti.

Il progetto “Taste of life” ha lo scopo invece di promuovere la sana nutrizione e uno stile di vita attivo. I Paesi coinvolti sono Italia, Spagna, Portogallo, Finlandia e Grecia. Per quest’ultimo progetto è prevista non solo la mobilità dei docenti, ma anche quella degli studenti.

A dicembre del 2019 sono partiti, alla volta della Spagna, alcuni studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Mogliano e Petriolo.

Poi, purtroppo, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, le mobilità si sono interrotte. Le attività con gli alunni, invece, sono state svolte regolarmente e sono visibili accedendo al sito della scuola e alla piattaforma Etwinning.

Durante l’anno scolastico in corso, verranno effettuate tutte le mobilità precedentemente annullate e, proprio la settimana scorsa, alcuni insegnanti e studentesse della scuola secondaria di Mogliano e Petriolo, si sono recati in Portogallo nell’ambito del progetto “Taste of life”.

L’Erasmus Plus, che ha lo scopo di migliorare la qualità professionale degli insegnanti e le competenze degli studenti attraverso la “cooperazione e lo scambio di buone pratiche educative-didattiche”, costituisce da anni il “fiore all’occhiello” del nostro istituto scolastico, nonché un’ occasione unica per i nostri studenti di ampliare i propri orizzonti e di comunicare in lingua inglese permettendo loro di scambiarsi idee ed esperienze senza barriere e preclusioni.