Com’è il mondo che vorresti? Ci hai mai pensato? Se lo chiederanno domenica 17 ottobre bambini, bambine e famiglie che parteciperanno all’evento “Il mondo che vorrei” al Giardino delle farfalle di Cessapalombo, un posto magico da visitare e rivisitare per ammirare la sua trasformazione di stagione in stagione. Una giornata in natura d’autunno dedicata ai temi dell’Educazione ambientale e dell’Agenda 2030. Un evento divertente e gratuito che si svolgerà dalle 10 alle 17 con posti limitati.

Il programma: alle 10 colazione di benvenuto, alle 10.15 breve escursione esplorativa, alle 12 possibilità di fare pranzo in struttura, alle 14 caccia al tesoro sensoriale, alle 15.30 Laboratorio per bambini e bambine, alle 16 incontro con l’esperto e alle 17 evento conclusivo.

Per info e prenotazioni anche Whatsapp 3402522383- 07331960344 info@giardinofarfalle.it