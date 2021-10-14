Nasce un nuovo progetto di yoga rivolto a ragazzi e ragazze (da 11 a 14 anni), per andare incontro alle problematiche che soprattutto gli adolescenti stanno attraversando in questo particolare momento storico. Elaborato lo scorso anno dal M.to Felice Vernillo dell’associazione “Yoga Shakti”, il progetto è rimasto nel cassetto a causa delle disposizioni di chiusura delle palestre scattate per contrastare la diffusione del Covid-19.

L’idea dell’associazione sportiva di via Mecozzi prova a ripartire questo autunno, con la condivisione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Civitanova, grazie alla riapertura degli impianti sportivi.

Le lezioni a frequenza settimanale si svolgeranno nella palestra San Marone del IC Via Tacito, n. 24 a Civitanova, il martedì e il giovedì alle 17. Comprendono sequenze di posture, esercizi respiratori, tecniche di visualizzazione, concentrazione e rilassamenti guidati.

L’obiettivo è quello di supportare i giovani nell’arginare gli effetti psicologici negativi della pandemia, i cui risvolti sono sempre più oggetto di indagine e di analisi da parte del modo scientifico e degli operatori sociali considerato l’incremento tra gli adolescenti dei disturbi di ansia, irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi di autolesionismo.

«Come insegnanti yoga siamo da sempre sensibili agli aspetti legati al benessere fisico e psicologico delle persone – spiega il M.to Vernillo – e siamo impegnati a far scoprire anche ai giovani come la pratica dello yoga possa andare incontro alle loro problematiche, domande e necessità. Il progetto è nato considerando due aspetti prevalenti, il primo relativo al periodo cruciale di crescita che l’adolescente attraversa, il secondo alla condizione conseguente alla pandemia. Siamo orgogliosi che il sindaco Fabrizio Ciarapica, assessore allo Sport abbia voluto condividere questa iniziativa. Siamo convinti che oggi più che mai lo yoga possa rappresentare un aiuto e al tempo stesso un’opportunità. Nella nostra scuola – conclude Vernillo – abbiamo iniziato l’attività 2021-2022 con tutte le problematiche relative alla regolamentazione in vigore, ma non siamo soliti scoraggiarci e con impegno e fiducia portiamo avanti la nostra attività sociale».

Inizio corso 26 ottobre. Chi fosse interessato alla pre-iscrizione gratuita può contattare il Centro Yoga Shakti a.s.d. al numeri: 0733 774374 – 3338523872

Necessario il green pass