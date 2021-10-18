mercoledì, Agosto 13, 2025
HomeESPLORA
ESPLORA

Un villaggio preistorico
all’Abbadia di Fiastra

TOLENTINO – Una giornata all’insegna della scoperta dei materiali e delle lavorazioni dell’età del ferro e del neolitico

67

 

abbadia_fiastra_villaggio_preistorico-3-650x488

Un momento della manifestazione

Archeologia sperimentale all’Abbadia di Fiastra, una giornata in un villaggio preistorico tra pittura rupestre e lavorazione dell’argilla. Ieri nella splendida cornice dell’Abbadia di Fiastra, la 13esima edizione della manifestazione di archeologia sperimentale “Dalla preistoria all’età dei metalli”, organizzata da Claudio Pulerà con il sostegno e il patrocinio dalla Fondazione Giustiniani Bandini.
abbadia_fiastra_villaggio_preistorico-1-650x488 In una sorta di “villaggio preistorico” gli operatori hanno fatto  rivivere dei momenti di vita quotidiana, partendo dal Paleolitico, passando attraverso il Neolitico fino ad arrivare all’Età del Ferro. Il programma si è snodato durante tutta la giornata. Tra le attività svolte la  scheggiatura della selce, la realizzazione di manufatti litici e in osso, la lavorazione dell’argilla, l’accensione del fuoco con pietre focaie. L’evento clou della manifestazione è stata la fusione dei metalli: partendo da una semplice scintilla di pietra focaia la temperatura è stata portata a più di 1100°, preparando così utensili dell’età del bronzo e monili di epoca Picena. Partecipati e molto interessanti i laboratori per bambini e bambine per pitture rupestri e  realizzazione di fischietti e manufatti in argilla.

abbadia_fiastra_villaggio_preistorico-2-650x488

abbadia_fiastra_villaggio_preistorico-4-650x488

&

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063
Direttrice responsabile: Alessandra Pierini

© Copyright 2024