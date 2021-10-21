Fumetti che passione: in sala multimediale a Treia si è svolto l’ultimo degli otto incontri del laboratorio “Treia comics”, percorso didattico dal taglio molto pratico sul fumetto e sulle tecniche di realizzazione dello stesso. Il progetto, patrocinato e realizzato dal Comune, ha avuto come protagonista indiscusso il gioco del pallone col bracciale di Treia, che in qualche modo è entrato a far parte delle sceneggiature dei giovani talenti nell’unione tra realtà e finzione. I ragazzi e le ragazze del “Treia Comics” si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto con il docente e character designer Riccardo Messi. Come ricorda LuNa, la director Lucia Nardi, il corso da lei promosso è stato finalizzato a scoprire e valorizzare i piccoli talenti sia nel campo dell’illustrazione che in quello della sceneggiatura. Tutti i lavori ultimati sono stati raccolti al fine di realizzare un albo. Quest’opportunità offerta ai cittadini dall’amministrazione comunale è un segno importante di ripartenza per tutte le attività culturali, formative e ricreative in presenza nell’auspicio di proseguire con queste iniziative di valorizzazione del territorio a partire proprio dai giovani.