Una giornata dedicata a bambini e bambine che potranno scoprire il mondo del soccorso grazie alla Croce Verde. Domenica 24 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18 genitori, bambini e bambine si potranno recare nella sede della Croce Verde in via Indipendenza 12 a Macerata. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 31 ottobre.

La giornata sarà completamente gratuita e bambini e bambine avranno occasione di divertirsi con percorsi con macchine elettriche, miniambulanze e tante altre attività. Al termine, ad ogni bambino e bambina verrà rilasciata la “patente del piccolo soccorritore”.

Questa manifestazione è l’occasione per tutte le famiglie di vivere una giornata di festa e per i genitori che lo vorranno, i volontari della Croce Verde effettueranno prove di disostruzione pediatrica, ovvero verranno insegnate le manovre atte alla liberazione da un corpo estraneo delle vie aeree di un bambino. I grandi, inoltre, potranno prendere visione delle numerose attività della Croce Verde e cogliere l’occasione per diventare volontari o soci sostenitori dell’Associazione.

La manifestazione si inquadra pienamente in un percorso di cittadinanza attiva e di educazione civica, pertanto sono state invitate a partecipare tutte le scuole dell’infanzia cittadine, a quella più numerosa verrà rilasciato un attestato di benemerenza e consegnato un buono di € 200,00 per l’acquisto di materiale didattico.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid. Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare al numero 0733/260260