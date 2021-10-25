mercoledì, Agosto 20, 2025
Halloween, caccia al tesoro in centro
e un pomeriggio horror all’opera

MACERATA - L’associazione turistico culturale Macerart&Tour, in collaborazione con Amanuartes, che si occupa da anni di artigianato artistico, anima domenica 31 ottobre. Il giorno prima, invece, sarà la volta dell'associazione Amici dello Sferisterio, che apre le porte della sua nuova sede in viale Martiri della Libertà 51 ai bambini dai 6 ai 11 anni

La locandina dell’evento

L’associazione turistico culturale Macerart&Tour, in collaborazione con Amanuartes, che si occupa da anni di artigianato artistico, anima il pomeriggio di Halloween nel capoluogo. Caccia al tesoro per i vicoli della città e laboratori per bambini: è questo il programma pensato per il pomeriggio di domenica 31 ottobre. Qualche ora insieme, rispettando le norme anticovid, per divertirsi all’insegna di “Dolcetto, scherzetto?” e vivere un divertente pomeriggio di Halloween. Le iniziative iniziano alle 16 con ritrovo in via Crispi 11/A, nella sede di Amanuartes. Subito dopo, in gruppi contingentati e accompagnati da alcuni genitori, i bambini partiranno con la caccia al tesoro per i vicoli di Macerata. Il gruppo che rientrerà prima in via Crispi si aggiudicherà un premio. Al termine della caccia al tesoro i bambini potranno svolgere un laboratorio creativo di manualità, a cura dell’associazione Amanuartes. Nel pomeriggio ci sarà anche l’occasione per raccogliere dolci e caramelle tra i negozi del centro. Le associazioni aspettano i bambini travestiti e più spaventosi che mai! Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione (basta inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 3483176783 e 3497882079). Il costo del biglietto, a bambino, è di 8 euro.

Un’altra iniziativa è in programma anche sabato 30 ottobre, dalle 16.30: l’associazione Amici dello Sferisterio apre le porte della sua nuova sede in viale Martiri della Libertà 51 ai bambini dai 6 ai 11 anni, per un pomeriggio horror all’opera. “Dolcetto o scherzetto?! Pillole d’opera per bambini coraggiosi per scoprire le magiche, fantastiche storie del melodramma” è il titolo del primo appuntamento autunnale per i più piccoli dopo i due pomeriggi estivi dedicati ad Aida e Traviata organizzati in occasione del Mof2021. Ogni trenta minuti, a partire dalle 16,30 e fino alle 19 saranno accolti gruppi di bambini (6/8) che saranno accompagnati alla scoperta della magia dell’opera. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Ctr, è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 3356934922 o via mail a amicidellosferisterio@gmail.com. (Ingresso con green pass per gli accompagnatori e per gli over 12, mascherina obbligatoria).

