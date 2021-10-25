L’associazione turistico culturale Macerart&Tour, in collaborazione con Amanuartes, che si occupa da anni di artigianato artistico, anima il pomeriggio di Halloween nel capoluogo. Caccia al tesoro per i vicoli della città e laboratori per bambini: è questo il programma pensato per il pomeriggio di domenica 31 ottobre. Qualche ora insieme, rispettando le norme anticovid, per divertirsi all’insegna di “Dolcetto, scherzetto?” e vivere un divertente pomeriggio di Halloween. Le iniziative iniziano alle 16 con ritrovo in via Crispi 11/A, nella sede di Amanuartes. Subito dopo, in gruppi contingentati e accompagnati da alcuni genitori, i bambini partiranno con la caccia al tesoro per i vicoli di Macerata. Il gruppo che rientrerà prima in via Crispi si aggiudicherà un premio. Al termine della caccia al tesoro i bambini potranno svolgere un laboratorio creativo di manualità, a cura dell’associazione Amanuartes. Nel pomeriggio ci sarà anche l’occasione per raccogliere dolci e caramelle tra i negozi del centro. Le associazioni aspettano i bambini travestiti e più spaventosi che mai! Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione (basta inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 3483176783 e 3497882079). Il costo del biglietto, a bambino, è di 8 euro.

Un’altra iniziativa è in programma anche sabato 30 ottobre, dalle 16.30: l’associazione Amici dello Sferisterio apre le porte della sua nuova sede in viale Martiri della Libertà 51 ai bambini dai 6 ai 11 anni, per un pomeriggio horror all’opera. “Dolcetto o scherzetto?! Pillole d’opera per bambini coraggiosi per scoprire le magiche, fantastiche storie del melodramma” è il titolo del primo appuntamento autunnale per i più piccoli dopo i due pomeriggi estivi dedicati ad Aida e Traviata organizzati in occasione del Mof2021. Ogni trenta minuti, a partire dalle 16,30 e fino alle 19 saranno accolti gruppi di bambini (6/8) che saranno accompagnati alla scoperta della magia dell’opera. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Ctr, è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 3356934922 o via mail a amicidellosferisterio@gmail.com. (Ingresso con green pass per gli accompagnatori e per gli over 12, mascherina obbligatoria).