Dopo la chiusura dovuta al lockdown causato dalla pandemia da Covid 19, finalmente la Sala ragazzi della Biblioteca Mozzi Borgetti riapre i battenti per accogliere quanti vorranno ritrovarsi in uno spazio dedicato ai più giovani e alle più giovani, dove poter giocare, leggere, fare ricerche e prendere libri in prestito.

Nella sala ragazzi, infatti, aperta con gli stessi orari della biblioteca ovvero dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 13, si trova un’ampia scelta di libri con storie divertenti ma anche per chi frequenta la scuola.

La sala ragazzi, inoltre, nei pomeriggi di sabato 30 ottobre e sabato 6 novembre, accoglierà gli incontri Steam per bambini e bambine dai 7 agli 11 anni. Si tratta di un’iniziativa dell’assessorato alla Cultura guidato dall’assessore Katiuscia Cassetta in sinergia con la biblioteca comunale, nell’ambito del più ampio progetto BibliOpen.

«Nel progetto – si legge in una nota del Comune – viene unito lo Steam, una forma di apprendimento che fornisce ai ragazzi molte opportunità attraverso sfide o risoluzione di problemi o proiettati nella loro realtà – allo storytelling e al coderdojo con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura come strumento di costruzione del pensiero critico e creativo, di sviluppare capacità comunicative e relazionali, aumentare fantasia, logica e pensiero computazionale per rafforzare le soft skills più importanti, valorizzare la capacità di collaborare con gli altri per raggiungere uno scopo comune e infine fare entrare in relazione bambini e bambine con materie scientifiche e tecnologiche. Gli eventi organizzati mirano anche ad avvicinare i giovani utenti alla biblioteca, non solo per il prestito di libri, ma come ente vivo, attivo e ben inserito nel territorio e nel contesto culturale.

Per partecipare all’incontro Steam del 30 ottobre gli interessati possono iscriversi all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-steam-in-biblioteca-30-ottobre-197011505717