mercoledì, Agosto 20, 2025
Uno spazio per giovani,
riapre la Sala ragazzi

MACERATA - Lo spazio all'interno della biblioteca "Mozzi Borgetti" ospiterà anche gli incontri dello Steam. Il prossimo sabato 30 ottobre

26

Dopo la chiusura dovuta al lockdown causato dalla pandemia da Covid 19, finalmente la Sala ragazzi della Biblioteca Mozzi Borgetti riapre i battenti per accogliere quanti vorranno ritrovarsi in uno spazio dedicato ai più giovani e alle più giovani, dove poter giocare, leggere, fare ricerche e prendere libri in prestito.
Nella sala ragazzi, infatti, aperta con gli stessi orari della biblioteca ovvero dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 13, si trova un’ampia scelta di libri con storie divertenti ma anche per chi frequenta la scuola.
La sala ragazzi, inoltre, nei pomeriggi di sabato 30 ottobre e sabato 6 novembre, accoglierà gli incontri Steam per bambini e bambine dai 7 agli 11 anni. Si tratta di un’iniziativa dell’assessorato alla Cultura guidato dall’assessore Katiuscia Cassetta in sinergia con la biblioteca comunale, nell’ambito del più ampio progetto BibliOpen.

«Nel progetto  – si legge in una nota del Comune – viene unito lo Steam, una forma di apprendimento che fornisce ai ragazzi molte opportunità attraverso sfide o risoluzione di problemi o proiettati nella loro realtà – allo storytelling e al coderdojo con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura come strumento di costruzione del pensiero critico e creativo, di sviluppare capacità comunicative e relazionali, aumentare fantasia, logica e pensiero computazionale per rafforzare le soft skills più importanti, valorizzare la capacità di collaborare con gli altri per raggiungere uno scopo comune e infine fare entrare in relazione bambini e bambine con materie scientifiche e tecnologiche. Gli eventi organizzati mirano anche ad avvicinare i giovani utenti alla biblioteca, non solo per il prestito di libri, ma come ente vivo, attivo e ben inserito nel territorio e nel contesto culturale.
Per partecipare all’incontro Steam del 30 ottobre gli interessati possono iscriversi all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-steam-in-biblioteca-30-ottobre-197011505717

