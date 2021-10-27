Un progetto Erasmus legato alle criticità degli ambienti marini e fluviali, questo è Erasmus + “Save water, save life” progetto europeo a cui ha aderito anche l’istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci che in questi giorni sta ospitando una delegazione composta da 15 alunni ed alunne e 6 docenti provenienti da Grecia, Spagna e Portogallo. Il progetto si articola su 4 giornate, i ragazzi e le ragazze sono arrivati lunedì 25 e resteranno in città fino a domani.

Si tratta anche di un’esperienza linguistica dal momento che le studentesse e gli studenti saranno ospitati presso le famiglie dei ragazzi e delle ragazze della classe 5L Scienze Applicate. Il progetto, coordinato dalle professoresse Nadia Campanari e Patrizia Giacconi, è iniziato nell’anno scolastico 2019/2020 con la prima mobilità di studenti e insegnanti a Tarragona, ed è stato solo per la volontà di tutte le scuole partner e delle famiglie degli alunni e delle alunne che si è potuto riallacciare un filo interrotto a marzo 2020 a causa della pandemia. “Save water save life” tratta tematiche riguardanti gli ambienti marino e fluviale, le problematiche legate agli inquinamenti, in particolar modo l’inquinamento da plastiche, le possibili soluzioni per un futuro più sostenibile e responsabile nella gestione delle risorse legate agli ecosistemi acquatici. Tutta l’attività scientifica si avvale dell’esperienza dei docenti Unicam, che da anni collaborano con il dipartimento di Scienze del liceo. Durante la settimana gli alunni, le alunne ed i docenti ospiti parteciperanno ad attività didattico-laboratoriali e ricreative volte a proseguire le azioni del progetto Erasmus, a favorire le relazioni tra i giovani cittadini europei, a promuovere la conoscenza della cultura e del territorio civitanovese e regionale. Saranno organizzate uscite per conoscere la Città Alta, il porto, le vie ciclabili lungo il fiume Chienti ed il lungomare civitanovese. Lunedì gli studenti e le studentesse hanno visitato in bici la foce del fiume Chienti per prelevare campioni di acque che saranno analizzate nei laboratori della scuola. Oggi gira fuori provincia a San Benedetto del Tronto al parco naturale della Sentina e al museo del mare, mentre nel pomeriggio visita ad Ascoli accolti dal professor Stefano Papetti per la visita alla pinacoteca. Domani è prevista una visita al porto assieme al direttore regionale di Legambiente Marco Ciarulli.