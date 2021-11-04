Il Comitato Regionale Marche Fidal ha elaborato la classifica del campionato regionale di società su pista 2021 cadetti e cadette, che totalizza i punteggi delle tre fasi previste (due a maggio e l’ultima a settembre), al fine di determinare la classifica di squadra della categoria.

Il conteggio assegna lo scudetto 2021 alle formidabili Cadette dell’Avis Macerata, che riescono a sopravanzare le pari età dell’Avis Fano, una agguerrita e compatta squadra che annovera fra le sue file anche la campionessa italiana degli 80 piani Alice Pagliarini. È una buonissima notizia per il settore femminile biancorosso che un mese fa, a Sulmona, nelle finali nazionali Allieve “Gruppo Adriatico” è stata la prima squadra delle Marche in un fine settimana di passione e che per la prossima stagione potrà contare su un significativo rinnovo. La classifica vede la maceratesi al primo posto con 11.083 punti davanti a Fano con 10.895 e alla Collection San Benedetto a 8.558. Per la giovane squadra maschile un apprezzabile terzo posto dietro la Sangiorgese e Fabriano.

L’attività agonistica si è nel frattempo conclusa a fine ottobre con il campionato marchigiano giovanile di corsa su strada, con interessati risultati. Vittoria nella categoria Ragazze (sulla distanza dei 2 km) dell’avisina Irene Ippoliti, con le compagna di club Giorgia Vitali al terzo posto e Chiara Bocci al quarto. Fra i Ragazzi, sullo stesso percorso, bel quarto posto di Marsel Provenziani con Mohamed Dieng al nono posto. Successo, nella 5 km Allievi, di Libero Samuele Marino, che si aggiudica la prova davanti allo stamurino Filippo Sanna, con il compagno di squadra Leonardo Storani in terza posizione (al settimo posto Marco Pallotta e nono Bernardo Matcovich). Fra le Allieve da segnalare un ottimo bronzo sempre sulla stessa distanza di Emma Baldoni, dietro alle anconetane Virginia Bancolini e Eva luna Falcini.

La stagione dei più grandi ha avuto invece il suo epilogo con la seconda edizione della “La dieci di Ancona”, gara su strada inserita nel calendario nazionale, che ha visto alla partenza oltre 350 concorrenti e al dodicesimo posto il ritorno in buona condizione di Barkiden Mamadou Diallo.