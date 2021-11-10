Quest’anno il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne vede protagonista l’iniziativa “Vola Via by Winx Club” firmata Rainbow (la famosa azienda di Loreto), progetto a beneficio della Onlus HOW-Hands Off Women ideato per promuovere la campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza in ogni sua forma.

Testimonial ufficiali del progetto sono le fate più amate di sempre, le iconiche Winx. Ambasciatrici di valori come l’amicizia, il sostegno reciproco e il girl empowerment, le sei protagoniste della saga creata da Iginio Straffi sono l’esempio perfetto di donne che hanno spiccato il volo seguendo i propri sogni, superando le proprie difficoltà insieme, lottando quotidianamente per il bene.

Con questa campagna le Winx diffonderanno messaggi di incoraggiamento, invitando le donne a vincere le proprie paure per tornare a splendere e realizzarsi, uscendo da situazioni difficili grazie alla rete del sostegno, superando gli stereotipi che minano i rapporti tra i generi e mettendo in campo le proprie risorse, ognuna con la propria storia personale, così come fanno le Winx, amiche sempre unite per un mondo migliore. Hashtag esclusivo dell’iniziativa: #unitevinciamo!

Il programma prevede numerose iniziative online e in presenza, grazie alla collaborazione di Rainbow con Cbre, che ospiterà le attività previste in 28 gallerie in tutta Italia. I partecipanti avranno l’opportunità di donare il loro contributo a favore di Hands Off Women – HOW Onlus, che dal 2012 è impegnata nel contrasto alle violenze sulle donne, universalmente considerate tra le più gravi e sistematiche violazioni dei Diritti Umani e tra le più atroci conseguenze della disparità di genere. Hands Off Women – How, attraverso percorsi formativi, incontri educativi, attività artistiche, corsi di autodifesa, gare competitive, virtual race, installazioni e flash mob, intende sensibilizzare la società e a far sentire le vittime meno sole e più consapevoli degli strumenti a disposizione per essere difese… per riuscire a spiegare le ali verso i propri sogni (www.handsoffwomen-how.org).

Fin dal suo debutto TV nel 2004, Winx Club si è rivelato un successo con ascolti da record. In diciassette anni di storie entusiasmanti il pubblico dei fan è cresciuto senza sosta, trasformando Winx Club in una delle property di maggior successo di tutti i tempi.

Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna hanno accompagnato diverse generazioni e sono cresciute insieme ai propri fan. Da serie TV per bambini, Winx Club è divenuto un classico ed oggi è anche una serie live action originale Netflix, prodotta in associazione con Rainbow, Fate: The Winx Saga, che si è rivelata un successo di ascolti globale con una seconda stagione già in produzione.