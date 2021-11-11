Ci saranno le zucche ma nulla a che vedere con Halloween. “Il delirio delle zucche vuote” nasce dall’idea dell’artista Laura Acciarresi di ribaltare l’atmosfera spaventosa e inquietante che crea Halloween, rendendo questo festa allegra, originale e divertente sia per i grandi che per i piccoli. Nello splendido parco fluviale di Santa Croce di Mogliano, riparte il progetto . La creazione dell’evento, che si terrà domenica 14 novembre, è stata possibile grazie alla sensibilità e all’impegno del gruppo “Associazione amici di Santa Croce”, che hanno raccolto l’idea, e grazie alla collaborazione del Comune di Mogliano. Questa manifestazione, è dedicata ai bambini, alle bambine e a tutti coloro che, per un giorno, vorranno rivivere qualche momento della loro infanzia. Nulla a che vedere con Halloween, questa è un’occasione che ha come unici obiettivi il divertimento e l’allegria dei partecipanti, senza riferimenti ad un qualcosa che non appartiene alla nostra cultura. Nel parco fluviale di Santa Croce, le zucche si animano, portando regali e buoni propositi. Chiunque voglia trascorrere una bella giornata è invitato a partecipare all’evento, ci sarà in regalo anche qualche gadget, ma soprattutto la possibilità di vivere una sana e divertente passeggiata immersi nella natura.

Il programma della giornata prevede una camminata all’interno di un bosco particolare, con il gufo narratore che leggerà i testi della scrittrice Renata Renzoni di Sanremo. Una volta arrivati in un castello, l’attrice Meri Bracalente (Teatro Rebis), racconterà delle favole ai bambini ed infine, l’Associazione Eterea, darà una dimostrazione di slackline, prodigandosi in un esercizio di equilibrio e di bilanciamento dinamico. Ovviamente, non mancheranno i giochi artigianali e lo stand gastronomico in cui ci sarà la possibilità di degustare la vellutata di zucca, il vino novello, il vino cotto, le caldarroste ed altri prodotti tipici locali. Lo scopo dell’Associazione è quello di promuoverli e valorizzarli.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 21 novembre.