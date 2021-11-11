Una filastrocca del poeta maceratese Mario Monachesi dedicata a tutti i lettori e le lettrici di Cronache Maceratesi Junior.
di Mario Monachesi
Or l’autunno
è arrivato
sopra un prato
s’è fermato.
Poi lo sguardo
e l’ascolto
verso i campi
ha rivolto.
Verso i boschi
e l’orizzonte
verso il piano
verso il monte.
Ad ognuno
con gran ballo
ha donato
il suo giallo.
Ad un ramo
mai contento
un abbraccio
con il vento.
Alle foglie,
del suo rosso,
ne ha donato
a più non posso.
Dona a tutti
un qualcosa
anche nebbia
ad una rosa.
Alla valle,
di foschia,
ha riempito
ogni via.
Per chi ha fame
dona sani
fichi, noci
e melograni.
Poi castagne
e vin novello
olio, cachi
e uno stornello.
Ed infine
lui beato
altro dono
ha posato:
Per i passi
dei viandanti
un tappeto
steso avanti.
Con le foglie
a strada vera
sui colori