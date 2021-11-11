Una filastrocca del poeta maceratese Mario Monachesi dedicata a tutti i lettori e le lettrici di Cronache Maceratesi Junior.

di Mario Monachesi

Or l’autunno

è arrivato

sopra un prato

s’è fermato.

Poi lo sguardo

e l’ascolto

verso i campi

ha rivolto.

Verso i boschi

e l’orizzonte

verso il piano

verso il monte.

Ad ognuno

con gran ballo

ha donato

il suo giallo.

Ad un ramo

mai contento

un abbraccio

con il vento.

Alle foglie,

del suo rosso,

ne ha donato

a più non posso.

Dona a tutti

un qualcosa

anche nebbia

ad una rosa.

Alla valle,

di foschia,

ha riempito

ogni via.

Per chi ha fame

dona sani

fichi, noci

e melograni.

Poi castagne

e vin novello

olio, cachi

e uno stornello.

Ed infine

lui beato

altro dono

ha posato:

Per i passi

dei viandanti

un tappeto

steso avanti.

Con le foglie

a strada vera

sui colori