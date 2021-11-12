Educazione alla legalità nelle scuole della provincia. L’iniziativa, pianificata nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevede una serie di incontri con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Macerata in materia di educazione alla legalità da parte delle forze di polizia. Ha dato avvio alla serie di incontri la Questura di Macerata che questa mattina e mercoledì, ha organizzato con il Liceo Classico “G.Leopardi” di Macerata, due incontri rivolti agli studenti e alle studentesse. In particolare, le due lezioni sono state tenute dal commissario capo Matteo Luconi, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Macerata e dalla vice sovrintendente Giuseppina Pinna della sezione antidroga, per far conoscere a studenti ed insegnanti i pericoli connessi all’utilizzo di droghe.

Agli studenti e alle studentesse di 15 anni, sono state illustrate le tecniche di contrasto ai reati inerenti lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, nonché le conseguenze sia sotto il profilo penale che amministrativo a cui va incontro sia il semplice consumatore, sia chi spaccia sostanze stupefacenti, anche se minorenne.

Gli incontri, che hanno suscitato interesse nella platea di giovani studenti e studentesse , ma anche negli insegnanti, hanno avuto anche lo scopo di sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze una capacità critica sulle conseguenze del consumo delle sostanze stupefacenti. Obiettivo primario delle Forze di Polizia è infatti quello di offrire un’informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al loro utilizzo. Presentare, inoltre, le Forze dell’Ordine come punto di riferimento nella tutela dei cittadini e nell’azione di prevenzione di fenomeni pericolosi che possono incidere sul futuro e sulla salute. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dalla dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli che ha auspicato per il futuro il ripetersi di tali iniziative.