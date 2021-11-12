Il tardo pomeriggio di ieri, l’associazione “Genitori&figli, per mano” che si dedica alle famiglie e ai bambini e bambine piccoli, ha organizzato anche quest’anno ormai consueta Lanternata di San Martino all’abbadia di Fiastra.

Nella tradizione contadina questo giorno finiva l’anno agricolo, data della svinatura e l’inizio del periodo invernale, quando la terra accoglie nel suo grembo quei semi che daranno nuova vita nella primavera futura. Questo è anche il giorno della festa che prepara il cammino verso la Luce del Natale.

Drammatizzando la storia di San Martino e il nobile gesto della condivisione del mantello con il mendicante i bambini e le bambine hanno potuto riflettere sul significato della gentilezza.

Cantando lungo il percorso con le lanterne pittoresche create da loro stessi, i bambini e le bambine si sono imbattuti in una bella sorpresa: vicino al bosco li aspettava la parte giovanile del gruppo folcloristico “Li Pistacoppi” che si sono non solo esibiti con i balli e canti della tradizione popolare ma sono riusciti a coinvolgere nei balli e nei canti tutti i partecipanti della lanternata, i bambini e le bambine di varie fasce d’età, le mamme e i papa, i nonni e le nonne.



In una serata senza stelle, come vuole la tradizione, la luce è stata portata a tutti, inclusi gli animali del bosco. I partecipanti si sono salutati testimoni del fatto che dove c’è la luce il buio si ritira e non c’è spazio per la paura.

La prossima iniziativa dell’Associazione è un ricco programma natalizio. Per tutte le info bisogna seguire i social dell’associazione.