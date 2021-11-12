Organizzato dal dipartimento di Lettere le classi quarte e quinte del Liceo “G. Leopardi”, indirizzi Classico – Linguistico – Scienze Umane hanno incontrato in videoconferenza la scrittrice Dacia Maraini sul tema “La scuola ci salverà”, titolo scelto per il suo ultimo saggio del 2021.

Ma l’argomento guida è stato abbondantemente oltrepassato in quanto Dacia Maraini ha voluto subito rispondere alle tantissime domande dei ragazzi e delle ragazze, varie, interessanti ed inattese, che hanno finito per suscitare l’interesse della scrittrice in maniera evidente ed ancor più l’attenzione di studenti e studentesse.



Le classi hanno partecipato ciascuna dalla propria aula, mentre la regia dell’incontro è stata gestita dal prof Alessandro Farinelli; la referente del dipartimento Alessandra Maggi ha curato il coordinamento e la conduzione. In biblioteca era presente una sola classe, per motivi di precauzione legati alla situazione della pandemia.

È stata anche annunciata, da parte di Pasquale D’Alberto, responsabile del comitato organizzatore, la partecipazione del liceo, con le classi quarte, alla giuria del premio letterario Benedetto Croce, organizzato a Pescasseroli e la cui presidente è la stessa Dacia Maraini. Presente anche l’assessore alla cultura e istruzione del comune di Macerata Katiuscia Cassetta, sempre molto vicina e sensibile alle iniziative scolastiche ed infine, il vice sindaco di Pescasseroli, Attilio Pistilli, pure lui in videoconferenza.



«Siamo molto riconoscenti alla scrittrice Dacia Maraini che ha regalato una mattinata indimenticabile ai nostri studenti – dichiara la dirigente Annamaria Marcantonelli – in quanto pensiamo che queste occasioni privilegiate sono un momento eccellente di arricchimento culturale, di confronto e di crescita. Anche l’annuncio della partecipazione al premio letterario Benedetto Croce regalerà un’esperienza importantissima alla formazione dei nostri giovani, impegnati stavolta come giurati. Ringrazio per questo Pasquale D’Alberto e tutta l’organizzazione del premio, oltre al vice sindaco di Pescasseroli, Attilio Pistilli, che ha voluto presenziare all’incontro. Speriamo che la situazione della pandemia ci consenta di tornare presto alla normalità, pure se i segnali attuali sono di segno opposto; abbiamo una grande necessità di far stare i ragazzi a scuola».

L’incontro con Dacia Maraini, trasmesso in diretta streaming, è attualmente disponibile sul canale YouTube del liceo