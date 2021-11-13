Un vero e proprio ritorno alla natura e alla socialità, nella meraviglia dei caldi colori autunnali della suggestiva faggeta di Canfaito, quello che ha visto protagonisti gli allievi e le allieve della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Mestica di Macerata. In un rinnovato abbraccio con la natura, nel silenzio di una bellezza senza tempo dal fascino unico, gli alunni delle classi seconde hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna della condivisione e dell’aggregazione. Durante l’escursione, accompagnati dai docenti e dalle guide ambientali della cooperativa Marche Active Tourism, gli studenti hanno riscoperto la bellezza di un luogo incantato, un piccolo angolo di paradiso della Riserva Naturale del Monte San Vicino, ed hanno potuto ammirare il re indiscusso della faggeta un esemplare di faggio di 500 anni. Non poteva mancare un appassionante gara di orienteering, in una giornata in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto cercare e trovare anche la giusta via per valorizzare e riconciliare il rapporto tra l’uomo e la natura in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla nebbia.