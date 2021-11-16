Splendida giornata di Mini Rugby in quel di San Benedetto. Macerata schiera ben 18 ragazzi tra U9 e U11, tutti desiderosi di giocare. Sole, gran divertimento e tante partite giocate, con ottimi risultati per entrambe le categorie. Felicissimi i coach che vedono il gruppo crescere esponenzialmente.

Ancora vittoria per l’U15 di Jesi, sia con San Benedetto che con Ascoli, grazie anche alle buone prestazioni dei ragazzi del Banca Macerata Rugby, che vanno quasi tutti in meta. Da segnalare in particolare la prima meta di Giuliani, ad appena un mese dal suo ingresso in squadra. Prossimo appuntamento contro Pesaro, tra due settimane.

Quinta vittoria consecutiva per l’U17 Jesi, che si impone per 34 a 12 su Foligno sul campo di casa. Anche in questo caso la collaborazione con Jesi continua a portare ottimi frutti: la nostra formazione conquista la qualificazione alla fase finale con una giornata di anticipo, nell’attesa dell’ultima sfida contro Perugia, prevista per domenica prossima. Prezioso l’apporto di tutti i ragazzi di Macerata, con Montanari ancora in meta.

Chiude questo weekend ovale la nostra senior femminile, impegnata a Falconara in una giornata di Coppa Italia resa complicata dall’assenza di cambi disponibili. Dopo un inizio complicato le ragazze hanno saputo trovare il loro ritmo, riportando una vittoria decisa contro Teramo. Più difficile lo scontro con Falconara, ma la squadra ha saputo avere la meglio su stanchezza e avversarie, chiudendo a modo una domenica di rugby e grandi soddisfazioni.