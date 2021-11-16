Una giornata all’insegna del divertimento e della creatività, immersi nella natura. E’ quello che hanno vissuto i partecipanti alla seconda edizione del “Delirio delle zucche vuote” che si è svolta domenica nello splendido parco fluviale di Santa Croce. L’iniziativa è stata un notevole successo oltre ogni aspettativa, grazie a tutti gli artisti e non, che hanno lavorato affinché l’evento fosse unico. Entusiasta l’ideatrice e coordinatrice della festa Laura Acciarresi.



«Il suo messaggio è stato recepito – si legge in una nota degli organizzatori – non solo dal pubblico stanziale ma, da altre province, attivando così una rete turistica significativa, coinvolgendo più generazioni e rendendole protagoniste perché libere fra arte e natura. E superando il disagio quotidiano trasformandolo in una perfetta armonia. Per questo ringrazia l’associazione Amici di Santa Croce che, con la loro sensibilità, hanno accolto la sua idea facendo si che questa opportunità divenisse una splendida realtà. Ci tiene a ringraziare tutti gli artisti, in special modo: Franco Pasqualone caricaturista di Chieti, Renata Renzoni scrittrice di Sanremo, Meri Bracalente attrice (Teatro Rebis) e tutte le zucche viventi che hanno creato attività artistiche all’interno del bosco. Un grazie all’amministrazione Comunale, alla Protezione civile e agli sponsor che hanno contribuito affinché tutto risultasse ottimale».

«Gli Amici di Santa Croce vogliono sottolineare che hanno distribuito a tutti i bimbi una scatolina fatta a mano, utile a raccogliere tutti i gadget che gli sono stati regalati e che insieme a loro, nella scatola, hanno potuto portare con sé: arte, artigianato, sapori, sogni, poesia, colori e tradizioni elementi fondamentali da custodire come in uno scrigno. Tutte cose che saranno utili nei periodi meno leggeri della vita».