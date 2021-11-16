Sono stati inaugurati e consegnati ai docenti di educazione fisica ed agli studenti gli spogliatoi annessi alla palestra ed ai campi all’aperto dell’Istituto “E.Mattei” di Recanati. «I locali – si legge in una nota dell’istituto – sono stati oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e sono stati dotati di arredi di alto livello, degni delle più prestigiose società sportive. L’intervento è stato realizzato utilizzando i fondi ministeriali assegnati all’Istituto dal cosiddetto Decreto Sostegni bis».

A sugellare l’evento è stato invitato Nico Sgolastra un ex alunno dell’Istituto, oggi sportivo professionista nella squadra di Calcio a 5 del Porto San Giorgio. Insieme alla dirigente scolastica Antonella Marcatili, ha salutato gli studenti e le studentesse raccontando la sua storia e invitandoli a perseguire con impegno e costanza i propri sogni. La dirigente ha raccomandato agli studenti e alle studentesse di avere cura dei locali e ha ringraziato il responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’ottimo lavoro svolto in tempi ristretti per limitare al massimo il disagio da parte degli studenti nel non poter utilizzare gli spogliatoi. I nuovi arredi sono stati realizzati nel rispetto dei protocolli anti-Covid e presentano una struttura modulare che potrà essere adattata senza problemi anche ad eventuali modifiche dei locali che ospiteranno gli spogliati in seguito ai futuri lavori di ampliamento che interesseranno l’edificio già annunciati dalla Provincia di Macerata.