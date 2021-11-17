Una caccia al tesoro per scoprire i segreti delle antiche ricette. E’ la proposta per bambini e bambine dell’associazione turistico culturale Macerart&Tour nell’ambito di Tipicità che approda a Macerata con il patrocinio del Comune e una tre giorni di eventi.

Nel pomeriggio di domenica 21 novembre, con ritrovo alle 16 in via Crispi 11/A e partenza alle 16.30 “Piccoli chef crescono! A caccia dei segreti di antiche ricette” sarà l’appuntamento dedicato ai bambini e alle bambine che con un divertente gioco dovranno scovare gli ingredienti di preparazioni della tradizione visitando i mercatini organizzati nelle piazze cittadine e poi superare una prova di abilità. Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo un messaggio whatsapp al 3483176783. Il costo del biglietto è di 10 euro a bambino.

Al temine delle attività verranno offerti dei gadgets gastronomici.

In programma sempre domenica 21 novembre con partenza da piazza XXX aprile (Chiesa di S.Giorgio) alle 10.30, alle 11 e nel pomeriggio, alle 15 e alle 15.30, verrà organizzata una passeggiata nel centro di Macerata per conoscere antiche botteghe, con narrazione di ricette, evocazione di profumi e sapori della tradizione locale.

Il tour è su prenotazione, scrivendo un messaggio whatsapp al 347.1760893 e ha un costo di 12 euro per il biglietto intero, 10 euro per i bambini e le bambine fino a 10 anni (gratuito per i portatori di handicap).

L’associazione Amanuartes, invece, proporrà nelle giornate di venerdì, dalle 15.30 alle 19.30, di sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, delle dimostrazioni e illustrazioni di antichi mestieri nella sede in via Crispi 11/A.