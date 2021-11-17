Saranno due scoppiettanti stunt man i protagonisti del primo appuntamento di “FriGu Festival” la versione invernale del “Friku Festival”, l’iniziativa con eventi e spettacoli per bambini, bambine e famiglie che si è svolta con successo la scorsa estate in 10 comuni del maceratese, promossa dall’Unione Montana Monti Azzurri e organizzata dall’Associazione “Ho un’Idea” di Lapedona.

“Mini Stuntman”, che si svolgerà domenica 21 novembre alle 17,30, a Serrapetrona, in centro storico, si inserisce anche nel contesto di “Appassimenti aperti”, la manifestazione dedicata alla Vernaccia di Serrapetrona docg e del Serrapetrona doc. Si tratta di uno spettacolo itinerante in cui un team di due super piloti si lancia in una sfida: garantire divertimento, delirio e suspence in un vortice di effetti speciali e pirotecnici, accompagnati dal loro incredibile sidecar. Le tecniche utilizzate sono acrobatica, mano a mano, manipolazione di fiamme e slapstick.

La compagnia è composta da Giacomo Pompei e Luca Seghetti, artisti marchigiani con alle spalle percorsi artistici e formativi differenti che hanno creato tra di loro un eccezionale affiatamento grazie ad anni di lavoro insieme nel campo del teatro di strada, dell’acrobatica e della giocoleria con fuoco. La cifra stilistica del duo è caratterizzata da un mix tra grande abilità tecnica e una comicità irriverente e brillante. Talento e poliedricità li hanno portati a raggiungere importanti traguardi, tra i quali la partecipazione nel dicembre 2019 alla trasmissione televisiva ‘I soliti ignoti’ su Rai 1.

I Jump it saranno protagonisti anche il 5 dicembre alle 17:30 a Ripe San Ginesio, in piazza Vittorio Emanuele II, dove andrà in scena lo spettacolo “Folle di Fuoco” : due esploratori, due amici, un tesoro nascosto che sprigiona un’incredibile energia e che li porterà in una dimensione dove tutto è possibile. Con acrobatica e giocoleria col fuoco, sputafuoco, manipolazione di fiamme, mano a mano e percussioni infuocate i due artisti regaleranno al pubblico una storia imprevedibile e coinvolgente da scoprire a ritmo di musica.

COS’E’ IL FRIGU FESTIVAL – I termini Frico e Fricu significano “bambino” nei dialetti marchigiani del maceratese e del fermano. Nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 10 settembre 2021, Il “Friku Festival ” ha proposto 20 appuntamenti per bambini e famiglie in 10 comuni dell’Unione Montana Monti Azzurri, in provincia di Macerata.

Dalla positiva esperienza estiva e sostituendo goliardicamente la K con una G ghiacciata, è nato il “FriGu Festival – A Natale per bambini e famiglie tra i Monti Azzurri”, la versione invernale del FriKu che propone un cartellone di 12 spettacoli in 12 comuni con teatro di strada e di figura, teatro d’attore, circo contemporaneo, acrobatica, clownerie, fuoco e magia adatti a un pubblico da zero ai 99 anni di età. Gli artisti sono tutti professionisti di comprovata esperienza e propongono spettacoli di alta qualità. I 12 comuni coinvolti sono Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Serrapetrona. Sostenuto dall’Unione Montana dei Monti Azzurri e dai 12 comuni, il festival viene organizzato dall’associazione “Ho un’idea”, nell’ambito del circuito interregionale Marameo Festival, con direzione artistica di Giuseppe Nuciari e Gigi Piga. Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto e in location al chiuso, ad ingresso gratuito e nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid con accessi consentiti sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.

Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri commenta così questa nuova iniziativa: »Il Friku Festival è stato un esperimento riuscitissimo che ha portato un’esplosione di felicità nelle nostre comunità con spettacoli di alta qualità, sia dal punto di vista artistico che da quello dei contenuti ludico-educativi. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello riproporre questa esperienza nel periodo natalizio con una nuova iniziativa pensata per tutti i nostri comuni e per far vivere i nostri bellissimi borghi.

Sono molto felice che abbaino aderito a questo nuovo progetto ben 12 Comuni e, nella speranza che la situazione sanitaria non peggiori, sono convinto che il FriGu Festival contribuirà a rendere il nostro Natale ancora più allegro e sereno».