E’ stata un’esperienza interessante e piacevole quella che hanno vissuto i ragazzi e le ragazze della 5E della scuola primaria “E. De Giorgi” di Gagliole, che hanno avuto la possibilità di avere come ospite la giornalista-pubblicista Monia Orazi.

L’incontro è stato possibile grazie al dirigente scolastico Maurizio Cavallaro, che ha invitato la giornalista per far conoscere agli studenti e alle studentesse i segreti della scrittura e raccontare tramite l’esperienza di Orazi come diventare giornalisti e giornaliste.

I ragazzi e le ragazze si sono dimostrati fin da subito molto curiosi, ponendo tante domande alla loro ospite che si è mostrata molto disponibile rispondendo in maniera chiara e spiegando ai giovani ed alle giovani la struttura e l’organizzazione di un giornale, le differenze tra giornale cartaceo e online prendendo come esempio diverse testate tra cui Cronache Maceratesi e Cronache Maceratesi Junior con cui collabora da tempo.

Da questa lezione gli alunni e le alunne hanno capito che il giornalista, nel suo mestiere, deve sempre trovare la verità e soprattutto scriverla. Nulla può essere lasciato al caso altrimenti rischierebbe di perdere la propria credibilità. Inoltre, ha il dovere di verificare le fonti, essere sempre chiaro e sintetico ed usare la regola delle 5 W (iniziali di who, what, where, when, why, ovvero chi, cosa, dove, quando e perchè) in modo da coinvolgere il lettore e renderlo partecipe.

Questa, per i ragazzi e le ragazze della V E, è stata una giornata molto formativa e costruttiva perché oltre ai tanti consigli e all’esperienza di Monia Orazi, hanno anche scoperto che a volte una passione può trasformarsi nel lavoro di tutta la vita.