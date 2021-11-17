La scuola scende in campo… di rugby

Nell’ambito del progetto realizzato dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Badaloni di Recanati, denominato “A tutto sport & Inclusione”, che prevede un primo approccio ad una varietà di discipline sportive, sabato a Montecassiano, nel campo della Asd Prætoriani Rugby di Recanati si è svolto l’evento conclusivo del percorso propedeutico al rugby iniziato già a ottobre.



Gli istruttori dell’associazione hanno svolto in questo primo periodo dell’anno scolastico una serie di lezioni nei tre plessi di Scuola Primaria dell’Istituto Badaloni, suscitando negli alunni e nelle alunne curiosità ed entusiasmo.

All’evento di sabato numerose famiglie hanno accompagnato i propri figli e figlie e hanno assistito alle attività proposte dai Prætoriani. Un momento di condivisione a cui hanno partecipato anche il Presidente dell’associazione Gianfranco Ingargiola, la referente per lo sport della Scuola Primaria Cristina Capellino e la dirigente scolastica Annamaria De Siena.

A conclusione del piacevole evento è arrivato anche l’usuale “terzo tempo”: un gradito rinfresco per rifocillare i piccoli giocatori di rugby dopo le fatiche gioiose dell’allenamento.