Caldarola festeggia la festa dell’albero con i bambini e le bambine della scuola primaria De Magistris. Donata una piccola quercia. Anche la scuola primaria di Caldarola ha aderito alla campagna nazionale dedicata alla festa dell’albero, in collaborazione con “gli esperti di natura” i Mazzamurelli Fabiana e Patrizio. I bambini e le bambine di tutte le classi elementari hanno organizzato diverse iniziative presentate ieri mattina nell’auditorium della scuola. Canti, disegni, proiezioni di video con immagini satellitari della bellezza dei colori del nostro pianeta e poesie dedicate alla natura e ai suoi doni. Il tema principale ruotava sull’importanza della vegetazione in generale, ma in particolare sul ruolo che gli alberi, nello specifico, hanno nella vita di tutti i giorni.

L’iniziativa, insieme ad altri appuntamenti che saranno organizzati anche nei prossimi mesi, prende spunto dal programma Life Terra, un progetto europeo che si prefigge l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni, di cui 9 milioni in Italia. Ai bambini della “De Magistris” i Mazzamurelli hanno donato, in segno di buon auspicio, una piccola pianta di quercia della varietà “Pubescens” che rappresenta la forza e il vigore, ampiamente diffusa nelle nostre colline e montagne. La piantina verrà accudita dagli alunni della primaria fino alla definitiva messa a dimora nell’area verde esterna della scuola la prossima primavera. Una bella e colorata rappresentazione che ha visto come entusiasta spettatore il primo cittadino Luca Maria Giuseppetti.