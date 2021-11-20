Le alunne e gli alunni della scuola primaria San Vito raccontano come hanno celebrato la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Per la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche noi alunne e alunni della scuola primaria San Vito dovevamo partecipare il 18 novembre a una bellissima festa, sotto il loggiato del Comune di Recanati, ma il meteo ci ha messo lo zampino. Nessuno di noi, però, si è scoraggiato e sono stati l’assessora Paola Nicolini con delega alle politiche sociali, per l’integrazione e per le famiglie, ed il consigliere comunale Benito Mariani a venirci a trovare a scuola!

Sono venuti nelle nostre classi e ci siamo intrattenuti con loro a parlare di questa giornata così importante: una conquista per tutti noi. Abbiamo capito che, se non si parte dal nostro vicino di banco, dalle cose più semplici, non possiamo crescere. Ognuno di noi è una persona speciale che ha bisogno di essere accolta ed ascoltata, ma abbiamo anche qualche piccolo dovere. Ai rappresentanti dell’amministrazione comunale abbiamo strappato una promessa: che la bella giornata da trascorrere insieme in allegria, possa essere riproposta appena possibile, quando il clima sarà più mite. A ricordo di questo incontro e della chiacchierata fatta insieme ci hanno lasciato un “Passaporto dei diritti”, su cui lavoreremo con le nostre maestre, e delle girandole che mosse dal vento faranno volare in alto i nostri diritti, lontano lontano, per essere ascoltati da tutti, perché chi non investe nell’Infanzia non investe nel futuro».