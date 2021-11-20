martedì, Settembre 16, 2025
Zappa e terra,
all’Annibal Caro
si piantano alberi

CVITANOVA – Cerimonia per la festa nazionale dell’albero con Legambiente e associazione Arte, gli allievi e le allieve della scuola media mettono a dimora un melograno, un corbezzolo e piante officinali

Giornata dell’albero, a Civitanova i ragazzi della scuola media Annibal Caro mettono a dimora melograni corbezzoli e piantine nel giardino della scuola. Si è svolta questa mattina alla presenza dell’associazione Legambiente con Giorgia Belforte, responsabile del circolo civitanovese, del referente regionale Marco Ciarulli, di Marco Cervellini, Amedeo Regini (Cittaverde) e Anna Donati dell’associazione Arte, la manifestazione cittadina in occasione della giornata dell’albero. Un momento di grande condivisione e sensibilizzazione verso le tematiche ambientali con i ragazzi e le ragazze impegnate in prima persona nella cura delle piante. Sotto la supervisione di Marco Cervellini i giovani studenti e le giovani studentesse hanno potuto imparare come piantare le varie tipologie di specie arboree, da piccoli fiori a piante officinali. Messi a dimora anche un melograno e una pianta di corbezzolo.

(foto Ciro Lazzarini)

