Nonostante il maltempo, o meglio quando il maltempo ha concesso una tregua, nella settimana dal 15 al 20 novembre le strade di Cingoli sono state animate da studenti e studentesse di tutte le età dell’Istituto Comprensivo di Cingoli che insieme hanno dato vita a una Maratona di lettura. L’iniziativa è inserita nella manifestazione “Libriamoci. Giornate di lettura nella scuola” ed è stata organizzata dal gruppo di lavoro del progetto “In biblioteca il tempo vola!” che da molti anni si occupa di promuovere la lettura in tutte le sue diverse manifestazioni e possibilità.

Questa volta sono stati gli alunni r le alunne a leggere agli abitanti del paese, ai passanti e ai familiari presenti. Ma anche i ragazzi e le ragazze più grandi della secondaria hanno letto per i più piccoli dell’infanzia e, in alcuni casi, anche i bambini e le bambine dell’Infanzia agli alunni e alle alunne della primaria; sono stati presenti alcuni lettori volontari “arruolati” tra genitori, negozianti e abitanti.

Le letture hanno avuto luogo nei luoghi più suggestivi di Cingoli: piazza vittorio Emanuele II, i viali Valentini, i giardini del Ragno d’oro e anche nei luoghi di maggiore incontro delle frazioni di Villa Strada e Grottaccia. L’iniziativa ha interessato infatti tutti i plessi dell’istituto e tutti gli ordini di scuola con una partecipazione massiccia che sottolinea l’importanza che viene data alla lettura nelle classi del Mestica.

Alcuni appuntamenti sono stati rinviati ma ogni insegnante ha approfittato del più piccolo spiraglio di sole per uscire con i ragazzi e le ragazze e leggere.

Generale è stata la soddisfazione da parte di tutti ed è stato un importante segno messo a punto nei confronti della lettura insieme al riaffermarsi del desiderio di far incontrare le classi con le famiglie e con il territorio.