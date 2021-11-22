Questa mattina, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale dell’albero, l’assessora all’Ambiente Laura Laviano, insieme ai Carabinieri Forestali e ai funzionari dell’ufficio Ambiente del Comune di Macerata, ha coinvolto gli alunni e le alunne della scuola d’infanzia “Villa Serra” nella messa a dimora di due piante nel giardino del plesso dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”.

«Oggi l’Amministrazione comunale con l’ufficio Ambiente e i carabinieri forestali – afferma l’assessora Laviano – hanno gettato le basi per progetti futuri che vedranno protagonisti i bambini di tutte le scuole della città. Verranno organizzate e promosse iniziative da svolgere durante tutto l’arco dell’anno e non soltanto in determinate occasioni come quella che abbiamo celebrato oggi. E’ importante, infatti, che i bambini, fin dalla più tenera età, siano sensibilizzati alle problematiche ambientali per capire, ad esempio, che un albero è un essere vivente, parte fondamentale e attiva del nostro ambiente e della nostra cultura.

Gli alberi, infatti, sono i responsabili dell’assorbimento dell’anidride carbonica e del conseguente rilascio di ossigeno così da contrastare il cambiamento climatico. Inoltre, trattengono molte sostanze ‘nocive’ limitando quindi l’inquinamento atmosferico e acustico. Non di minore importanza va ricordato che gli alberi rappresentano l’habitat ideale e necessario per tante specie di fauna, diventando così anche protettori della biodiversità».

I bambini e le bambine insieme ai carabinieri forestali hanno piantumato nel giardino della loro scuola un albero di Giuda e un acero campestre.