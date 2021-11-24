Nel grande bosco diffuso della legalità, nato dal progetto “Un albero per il Futuro”, promosso in tutta Italia dal ministero della Transizione Ecologica attraverso i Carabinieri Forestali e di concerto con le istituzioni scolastiche, ci sono anche gli aceri messi a dimora nel giardino esterno dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” di San Severino dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria e secondaria in occasione dell’ultima edizione della Giornata nazionale degli alberi.

Insieme agli studenti e alle studentesse l’iniziativa ha visto protagonisti i Carabinieri Forestali, che con i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Locale, hanno tenuto una speciale “lezione” all’aperto conclusasi con la sistemazione a terra delle piccole piantine destinate a crescere negli spazi esterni dell’istituto.

Presenti alla cerimonia anche il vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi, il consigliere delegato al Volontariato, Associazionismo, Rapporti con il Centro storico e quartieri, Alberto Capradossi, il dirigente scolastico, Sandro Luciani, i docenti del Comprensivo.

La giornata ha volut rendere consapevoli i piccoli alunni e alunne sull’importante ruolo che hanno alberi e foreste per il contenimento dei cambiamenti climatici e per la conservazione dell’ambiente.