Prevenzione e lotta alle droghe nelle scuole. La Guardia di Finanza partecipa agli incontri informativi e formativi presso le scuole della Provincia nell’ambito di una progettualità fortemente voluta dal Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, che vede la partecipazione di tutte le forze di Polizia.

La Guardia di Finanza oggi a confronto con gli studenti e le studentesse delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili” e con le terze del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, in due distinte sessioni, sul tema della prevenzione e della lotta alle droghe.

Questo l’oggetto di un ciclo di incontri, fortemente voluti dal Prefetto Flavio Ferdani e pianificati in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che vedono impegnate le Forze di Polizia durante l’intero anno scolastico.

I due odierni “confronti”, sono stati condotti dal maggiore Giuseppe Perrone, comandante del Gruppo di Macerata, e dal sottotenente Augusto Soccionovo, comandante del Nucleo Operativo di tale Gruppo, ed hanno suscitato forte interesse tra i ragazzi e gli insegnanti presenti, ponendo il focus, soprattutto, su quali siano i pericoli e gli effetti negativi dell’uso di stupefacenti – anche le cosiddette “droghe leggere” – sulla salute e quali le conseguenze, amministrative e penali, a cui va incontro sia lo spacciatore sia chi venga trovato in possesso di stupefacenti per uso personale, anche se minorenni.

L’obiettivo primario di questa iniziativa è quello di sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze una capacità critica sul fenomeno “droga”, offrendo a loro e ai docenti un’informazione corretta sulla pericolosità delle droghe di ogni genere e sulle conseguenze derivanti dal loro utilizzo, problematica fortemente attuale anche in considerazione del fatto che la provincia di Macerata, in base agli ultimi dati statistici, è ai primi posti della poco lusinghiera classifica delle province italiane con il più alto numero di denunce correlate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine dei due momenti, gli studenti e le studentesse hanno potuto assistere alla dimostrazione delle capacità operative dell’unità cinofila antidroga in forza alla Compagnia di Civitanova, composta dall’App. Matteo Mogavero e dal cane Hanima.

Soddisfazione per l’attività didattica divulgativa è stata espressa dalla dirigente scolastica Roberta Ciampechini, che ha auspicato per il futuro una sempre più stretta sinergia con le Forze di Polizia per affrontare le delicate tematiche inerenti la legalità.