Doppia festa dell’albero, a Pioraco e a Visso, con protagonisti gli alunni e le alunne delle scuole. A Pioraco sono stati coinvolti studenti e studentesse delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado. Ospite speciale è stato Andrea Reani, comandante della stazione dei carabinieri forestali di Fiuminata. «Una bella iniziativa molto intensa e partecipata dai ragazzi – commenta l’assessore all’ambiente di Pioraco, l’ex sindaco Luisella Tamagnini – fondamentale per ricordarci l’importanza dell’ambiente intorno a noi e della natura. Le nuove generazioni devono essere consapevoli che spetta a noi residenti, avere cura del patrimonio naturale che ci circonda, veder crescere un albero è una grandissima soddisfazione, perché ci ricorda la forza e la capacità di rigenerarsi che ha la natura».

Il comandante Reani dei forestali ha raccontato che quest’anno, è stato distribuito ad oltre quattrocento scuole, un albero in memoria del giudice Giovanni Falcone, il cosiddetto ficus Falcone, che cresce a pochi metri dove si è consumata la strage di Capaci, che unisce le nuove generazioni alla memoria di questo personaggio così importante, nella tutela della biodiversità. Successivamente Reani ha illustrato le caratteristiche delle piante tipiche della zona, che è stato scelto di far piantare agli alunni e alle alunne: due carpini, due ornielli e due aceri di monte.

A Visso invece sono stati protagonisti tutti gli alunni e le alunne del plesso scolastico, dai piccoli dell’asilo, passando per la primaria, per arrivare alla secondaria di primo grado. Aiutati dalle insegnanti, i piccoli si sono spostati all’esterno della scuola, dove ad attenderli c’erano i carabinieri forestali, della stazione del Parco dei Sibillini, che hanno tenuto loro una lezione speciale, spiegando l’importanza degli alberi nella vita di ogni giorno, l’importanza della tutela dell’ambiente. E’ seguita la piantumazione di un piccolo albero, nel cortile della scuola.