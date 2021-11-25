25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

All’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto“ di Monte San Giusto conferenza informativo-formativa per gli alunni e le alunne delle classi terze con la palestra Sirius – Progetto Donna protetta.

«Per celebrare il 25 novembre – si legge in una nota dell’istituto – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto, ha accolto la proposta dell’Amministrazione comunale di effettuare delle conferenze informativo-formative per le classi terze, sull’importante argomento della giornata.

Esperti della Palestra Sirius, nell’ambito del progetto Donna Protetta, sono intervenuti nelle classi, trattando l’argomento della violenza sulle donne da molteplici punti di vista: etico, giuridico, preventivo.

La giornata dei “braccialetti rosa“ è stata davvero un efficace e significativo momento di cittadinanza attiva per gli alunni e le alunne del nostro istituto»