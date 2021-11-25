domenica, Settembre 21, 2025
HomeCOMUNIMonte San Giusto
Monte San Giusto

Braccialetti rosa per dire no
alla violenza sulle donne

MONTE SAN GIUSTO - Alunni e alunne dell'istituto "Lotto" hanno anche partecipato alle conferenze formative con esperti della Palestra Sirius, nell’ambito del progetto Donna Protetta

67

25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
All’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto“ di Monte San Giusto conferenza informativo-formativa per gli alunni e le alunne delle classi terze con la palestra Sirius – Progetto Donna protetta.

«Per celebrare il 25 novembre – si legge in una nota dell’istituto – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto, ha accolto la proposta dell’Amministrazione comunale di effettuare delle conferenze informativo-formative per le classi terze, sull’importante argomento della giornata.
Esperti della Palestra Sirius, nell’ambito del progetto Donna Protetta, sono intervenuti nelle classi, trattando l’argomento della violenza sulle donne da molteplici punti di vista: etico, giuridico, preventivo.
La giornata dei “braccialetti rosa“ è stata davvero un efficace e significativo momento di cittadinanza attiva per gli alunni e le alunne del nostro istituto»

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024