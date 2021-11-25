I giovani di Macerata e Falconara sul palcoscenico del Banca Macerata Forum. La partita di domenica ha visto la Med Store Tunit imporsi sulla Vide Grottazzolina e fare suo il derby di Serie A3, ma è stato solo l’ultimo atto di uno spettacolo di sport che al Banca Macerata Forum è iniziato già nel tardo pomeriggio. La Pallavolo Macerata ha infatti ospitato gli amici della Volley Game Falconara per una partita amichevole che ha visto i giovani biancorossi sfidare gli avversari biancoverdi. Per i ragazzi delle squadre giovanili microvolley e S3 è stata una grande emozione giocare in un palazzetto storico, simbolo della tradizione pallavolistica maceratese, dove poco dopo avrebbero calcato la scena i campioni della Med Store Tunit. Con loro erano presenti tante famiglie, che hanno potuto applaudire i giovani atleti prima di godersi lo spettacolo della Serie A. Da sempre la Pallavolo Macerata promuove il volley come occasione di aggregazione sociale, grazie alla quale il palazzetto diventa luogo di incontro per famiglie, tifosi e chiunque voglia vivere insieme una giornata di sport e divertimento.