domenica, Settembre 21, 2025
HomeCOMUNIRecanati
Recanati

Le pari opportunità
iniziano da piccole attenzioni (Video)

RECANATI - Le iniziative dell'amministrazione per i bambini e le bambine nella Giornata contro la violenza sulle donne

174

 

Un video semplice ed immediato dal titolo “Le pari opportunità iniziano da piccole attenzioni”. E’ una delle modalità scelte dal Comune di Recanati per coinvolgere bambini e bambine nella giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa parte dalla presidente del consiglio comunale, Tania Paoltroni, che ha una specifica delega alle pari opportunità. A spiegare il senso del video studiato e prodotto e per loro è il sindaco Antonio Bravi: «Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dedichiamo un’attenzione speciale alle bambine e ai bambini, perché è importante che l’educazione permetta a loro di crescere liberi e libere da stereotipi che limitano le possibilità di sentirsi rispettate e rispettati. Le pari opportunità iniziano da piccole attenzioni».


Non è questa l’unica iniziativa del Comune per il 25 novembre, come spiega l’assessora Paola Nicolini: «Come Città delle bambine e dei bambini dedichiamo costantemente la nostra attenzione ai nostri più piccoli concittadini e concittadine, coinvolgendoli in tutte le iniziative che avvengono nella nostra comunità, indirizzando loro messaggi che permettono la comprensione dei temi e la partecipazione attiva. Abbiamo inaugurato una panchina rossa, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’Arci La Serra, a cui alcuni bambini e bambine hanno contribuito con le loro pennellate.
Significativa la partecipazione di alcune classi del Liceo, dei loro docenti e del Dirigente scolastico, accanto a cittadini, cittadine e rappresentanti dell’amministrazione comunale».

 

 

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024