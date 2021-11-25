Un video semplice ed immediato dal titolo “Le pari opportunità iniziano da piccole attenzioni”. E’ una delle modalità scelte dal Comune di Recanati per coinvolgere bambini e bambine nella giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa parte dalla presidente del consiglio comunale, Tania Paoltroni, che ha una specifica delega alle pari opportunità. A spiegare il senso del video studiato e prodotto e per loro è il sindaco Antonio Bravi: «Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dedichiamo un’attenzione speciale alle bambine e ai bambini, perché è importante che l’educazione permetta a loro di crescere liberi e libere da stereotipi che limitano le possibilità di sentirsi rispettate e rispettati. Le pari opportunità iniziano da piccole attenzioni».



Non è questa l’unica iniziativa del Comune per il 25 novembre, come spiega l’assessora Paola Nicolini: «Come Città delle bambine e dei bambini dedichiamo costantemente la nostra attenzione ai nostri più piccoli concittadini e concittadine, coinvolgendoli in tutte le iniziative che avvengono nella nostra comunità, indirizzando loro messaggi che permettono la comprensione dei temi e la partecipazione attiva. Abbiamo inaugurato una panchina rossa, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’Arci La Serra, a cui alcuni bambini e bambine hanno contribuito con le loro pennellate.

Significativa la partecipazione di alcune classi del Liceo, dei loro docenti e del Dirigente scolastico, accanto a cittadini, cittadine e rappresentanti dell’amministrazione comunale».