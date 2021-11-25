Domenica 28 novembre torna La domenica al Persiani, stagione di teatro per ragazzi e ragazze al Teatro Persiani di Recanati promossa dal Comune con l’Amat.

L’appuntamento è con Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi da un’idea di Giorgio Rossi, una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti e Giorgio Rossi, spettacolo vincitore del Premio della Giuria e Premio del pubblico del Vimercate Ragazzi Festival 2021.

Esercizi di fantastica – spettacolo consigliato da 4 anni – racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Gli autori sono stati ispirati dall’idea di Fantastica dello scrittore Gianni Rodari. Vicino al surrealismo degli anni ’50 e ispirandosi all’opera di Alfred Jerry e alla sua patafisica (la scienza delle soluzioni immaginarie), Rodari affermava infatti l’esistenza di una Fantastica in totale contrapposizione alla Logica.

Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Gli interpreti dello spettacolo sono Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, le scenografie sono di Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi, i costumi di Beatrice Giannini, Francesca Lombardi, le illustrazioni di Francesco Manenti, il disegno luci di Elena Tedde. La produzione è realizzata con il contributo di MiC, Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo, con il sostegno di Armunia (Rosignano LI), Wintergarten – Atelier di Teatro Permanente (Livorno), Comune di Castiglion Fiorentino (Ar).

Informazioni e prenotazioni (biglietto 6 euro): Teatro Persiani 071 7579445. Inizio spettacolo alle 17.