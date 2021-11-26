Christmas is coming! Non c’è più tanto da attendere per godere dell’atmosfera natalizia a Porta Marina e per poter tornare ad apprezzare la Casa di Babbo Natale: una tradizione che si ripete ormai da moltissimi anni e che è diventata una della maggiori attrazione natalizia a Recanati.

«Il 5 dicembre – scrivono gli organizzatori – prima domenica del mese, sta per arrivare e grazie al Comitato, nel rispetto di tutte le normative Covid, Porta Marina risplenderà di nuovo. Questo vuol essere un messaggio di serenità e speranza; per questo siete invitati a passeggiare lungo Via XX Settembre e tra i Vicoli d’artista per assaporare quell’atmosfera natalizia che ci fa sentire meglio.

Questo il programma domenica 5 e 12 dicembre alle 16,30 ci saranno: l’apertura del Portone e l’arrivo di Babbo Natale in carrozza, portato dal suo fido cocchiere Giovanni Meriggi per un tour augurale lungo le vie del centro storico e l’apertura della Casa di Babbo Natale.

Sempre il 5 dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’allestimento tematico “Sulle ali degli Angeli” con l’accensione tematica e coreografica di tutte le luminarie. Per l’occasione tutti i vicoli saranno allestiti a tema: vicolo degli Elfi a Vicolo Sebastiani; Vicolo della luce Santa Lucia a Vicolo Verzelli; Natale in selfie presso il Volto del Cenciaro mentre nell’aria risuoneranno i canti della Corale Virgo Lauretana diretta dai maestri Alice Fabretti e Francesco Cingolani».

Faranno da corollario: “Natale in vetrina” con le esposizioni delle ceramiche di Mastro Vanni e degli acquerelli di William Serafini. Per i più piccoli sarà allestito all’aperto il laboratorio “Ufficio postale degli Elfi con annullo postale” a cura di ArTTeatrando di Federica Galassi.

«Passo dopo passo – prosegue la nota – potrete ammirare la mostra fotografica “Il Natale a Porta Marina” e, a piazzale Vito Fedeli, trovare la pesca di beneficienza organizzata a cura della Croce gialla di Recanati.

Per gli amanti della fotografia sarà attivo il Christmas Selfie con l’imbarazzo della scelta per i vostri scatti che potranno essere postati nella pagina fb Comitato Per Porta Marina. La pagina è pronta ad accogliere anche: letterine, disegni ed pensieri dei bambini.

Tutto l’ambiente sarà allietato e addolcito dalla presenza di Vida en fiesta party planner con gadget e dolceria by Barbara Di Fiore.

Questi momenti magici saranno replicati esclusivamente domenica 12 e 19 dicembre con le stesse modalità ed orari mentre il giorno 8 Babbo Natale sarà diversamente impegnato e non ci saranno eventi».

Ma dulcis in fundo le sorprese non finiscono! Proprio il 12 dicembre alle ore 18,30 ci sarà un nuovo momento tutto dedicato alle bambine ed ai bambini “La luce di Santa Lucia”: una passeggiata storica, narrata, attraverso i vicoli per scoprire la storia di Santa Lucia, ed il suo legame con la nostra città, festeggiando la Luce. Una vera sorpresa per quanti interverranno ad accompagnare le Santa Lucie di Porta Marina.