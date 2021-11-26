Bambini e bambine girano in strada chiedendo alle persone di comprare un libro da donare alla biblioteca della propria scuola. Un incontro inaspettato per i piccoli e le piccole delle classi di prima e seconda elementare di Appignano. A loro insaputa, hanno fermano il questore di Macerata Vincenzo Trombadore, facendo la fatidica richiesta. Il questore non si è tirato indietro ed ha acquistato un testo. Una gradita sorpresa per gli studenti, per le studentesse e per l’insegnante, stupita che di fronte avesse proprio il questore. Bambini e bambine intraprendenti si sono messi in gioco, con l’aiuto delle docenti, aderendo all’iniziativa nazionale “Io leggo perché” attraverso la Bottega del Libro a Macerata.