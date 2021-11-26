domenica, Settembre 21, 2025
HomeCOMUNIAppignano
Appignano

Chiedono di comprare
un libro per la biblioteca,
incontro a sorpresa con il questore

MACERATA - I bambini e le bambine della seconda elementare di Appignano hanno aderito all'iniziativa "Io leggo perché" e a loro insaputa hanno domandato a Vincenzo Trombadore di acquistare un testo: richiesta accettata

14

 

Il questore Vincenzo Trombadore insieme a bambini e bambine di Appignano davanti alla Bottega del Libro

Bambini e bambine girano in strada chiedendo alle persone di comprare un libro da donare alla biblioteca della propria scuola. Un incontro inaspettato per i piccoli e le piccole delle classi di prima e seconda elementare di Appignano. A loro insaputa, hanno fermano il questore di Macerata Vincenzo Trombadore, facendo la fatidica richiesta. Il questore non si è tirato indietro ed ha acquistato un testo. Una gradita sorpresa per gli studenti, per le studentesse e per l’insegnante, stupita che di fronte avesse proprio il questore. Bambini e bambine intraprendenti si sono messi in gioco, con l’aiuto delle docenti, aderendo all’iniziativa nazionale “Io leggo perché” attraverso la Bottega del Libro a Macerata.

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024