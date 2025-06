E’ tempo di campagna elettorale nelle scuole di Gualdo e Monte San Martino. ha preso il via nei giorni scorsi il progetto “Consiglio comunale dei ragazzi”, un’iniziativa che coinvolge gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di I grado e gli alunni e le alunne delle classi quarta e quinta della primaria delle scuole di Gualdo e Monte San Martino.

Il suo scopo è quello di favorire il legame tra i più giovani e il territorio, promuovendo la loro formazione di futuri cittadini e rendendoli protagonisti della vita del proprio comune: a breve si aprirà la campagna elettorale per eleggere un consiglio comunale composto dai ragazzi e dalle ragazze e per scegliere un “mini-sindaco” che li rappresenti. Il mini-sindaco e il consiglio si faranno portavoce dei coetanei con le autorità comunali e metteranno le loro idee al servizio del paese che abitano.



I sindaci Giovanni Zavaglini e Matteo Pompei hanno fatto visita ai ragazzi e alle ragazze per promuovere l’iniziativa e per ascoltare le loro domande. I primi cittadini hanno evidenziato soprattutto l’importanza di una partecipazione attiva alla vita della comunità perché i cittadini sono l’anima del paese e lo possono cambiare in meglio per trasformarlo nella casa di tutti. E chi meglio dei ragazzi e delle ragazze potrebbe dare un nuovo slancio alla vita del paese?

Anche la dirigente scolastica Ida Cimmino ha manifestato grande entusiasmo per il progetto, raccomandandosi con gli studenti e le studentesse di cogliere questa opportunità per far sentire la loro voce e per rendere Gualdo e Monte San Martino paesi all’altezza dei loro sogni e luoghi in cui poter vivere non solo oggi, ma anche un domani quando cresceranno.

I ragazzi e le ragazze sono pronti a mettersi in gioco e, guidati dalle docenti responsabili del progetto, stanno preparando le liste e i programmi elettorali. Le idee sono numerose e la voglia di mettersi in gioco è tanta, per cui siamo sicuri di poterci aspettare grandi cose da questi giovani cittadini.