Un concorso per bambini e le bambine che hanno più di cinque anni. È l’iniziativa “Colora Macerata contest”, frutto della collaborazione tra la Bottega del Libro e la casa editrice Giaconi. “Colora Macerata” è anche un libro, il quarto, della collana “Colora le Marche”, che contiene i monumenti più importanti della città. Per iscriversi è necessario acquistare una copia del testo proprio alla Bottega del Libro. In cambio, il bambino o la bambina riceverà una stampa in formato A4 di un monumento rappresentato. Poi non resta che colorare a proprio piacimento il disegno, da riconsegnare in libreria entro venerdì 10 dicembre, scrivendo il nome e l’età del ragazzo o ragazza. Tutte le varie creazioni, sabato 11, saranno esposte in una mostra alla Bottega del Libro. Nello stesso giorno una giuria valuterà i disegni più belli: i primi tre classificati riceveranno un premio di tanti libri. “Colora Macerata”, come detto, fa parte di una collana di libri da colorare, che contengono raffigurazioni di musei, teatri, edifici ed altre espressioni artistiche della città e del territorio circostante. La collana “Colora le Marche” è un progetto di Benedetta Leonardi, giovane graphic designer ed ideatrice di Nam colora l’arte. Per avere maggiori informazioni sul contest è possibile contattare la Bottega del Libro, che si trova in Corso della Repubblica 7/9, ai seguenti numeri: 0733230046 e 073234860.